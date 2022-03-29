Ирландия высылает 4 российских дипломатов

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МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ирландского министерства Саймона Ковени.

"Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", – подчеркнул Ковени.

В российском посольстве информацию о высылке дипломатов подтвердили.

29 марта еще две страны объявили о высылке российских служащих. Нидерланды должны покинуть 17 человек. Глава МИД страны Вопке Хукстра заявил, что дипломаты из РФ занимались разведывательной деятельностью.

Также о высылке дипломатов России сообщили в Бельгии. Речь идет о 21 сотруднике. При этом в МИД страны заявили о сохранении открытых дипломатических каналов с Москвой.