В посольстве РФ назвали провокацией заявления США о применении Россией химоружия

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Заявления пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса о возможности применения Россией химического оружия являются бездоказательными и провокационными, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Нед Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством. ВС РФ успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, так как наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году", – говорится в сообщении в телеграм-канале дипведомства.

В диппредставительстве призвали Вашингтон отказаться от распространения дезинформации и активизировать процесс уничтожения собственного химоружия. В посольстве указали, что США остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химического оружия, которая не выполнила взятые на себя международные обязательства.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Дипломат не исключил повторение терактов против предприятий с токсичными веществами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.