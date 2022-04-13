В МИД РФ назвали реальной угрозу химического терроризма со стороны Украины

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ. <...> Наглядный тому пример – чудовищная постановка в Буче", – завил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ также не исключил повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Он напомнил недавние события на заводе "Заря" в городе Рубежное, где боевики подорвали цистерны с азотной кислотой. По словам дипломата, на данном предприятии остаются порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, включая аммиак, серную, азотную и соляную кислоту.
Сыромолотов считает, высокая вероятность подобного сценария обусловлена множественными химическими провокациями, которые устраивали подконтрольные США и их союзникам по НАТО вооруженные группировки экстремистов в Сирии.
8 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке. До этого в Минобороны заявили, что украинские силовики собираются взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить российских военных в гибели мирных граждан.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны предупредили о новых провокациях СБУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: