В МИД РФ назвали реальной угрозу химического терроризма со стороны Украины

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ. <...> Наглядный тому пример – чудовищная постановка в Буче", – завил он.

Заместитель министра иностранных дел РФ также не исключил повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Он напомнил недавние события на заводе "Заря" в городе Рубежное, где боевики подорвали цистерны с азотной кислотой. По словам дипломата, на данном предприятии остаются порядка 40 тысяч тонн высокотоксичных веществ, включая аммиак, серную, азотную и соляную кислоту.

Сыромолотов считает, высокая вероятность подобного сценария обусловлена множественными химическими провокациями, которые устраивали подконтрольные США и их союзникам по НАТО вооруженные группировки экстремистов в Сирии.

8 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты заминировали хранилища с химикатами на заводе в Авдеевке. До этого в Минобороны заявили, что украинские силовики собираются взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить российских военных в гибели мирных граждан.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.