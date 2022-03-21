Утечка аммиака в Сумах стала результатом провокации националистов – МО РФ

11:06
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Украинские националисты ночью 21 марта в городе Сумы реализовали спланированную провокацию, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города", – уточнил Конашенков.
Он подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Данные о таких объектах были получены при захвате боевой документации 4-й бригады украинской Национальной гвардии.
"За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим", – подчеркнул Конашенков.
О подготовке украинскими националистами провокации с применением химического оружия стало известно 19 марта. Отмечалось, что те заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей при входе в город российской армии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака
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