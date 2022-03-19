В МО РФ сообщили о готовящейся на Украине провокации с химическим оружием

19 марта, 23:23
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей при входе в город российской армии. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, похожая провокация готовится в поселке Котлярово Николаевской области. Мизинцев рассказал, что там емкости с токсичными химикатами установили в здании местной начальной школы.
"Мы заранее предупреждаем весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило", – подчеркнул Мизинцев.
Он также высказал мнение, что эти действия происходят при прямой поддержке руководства США и ряда стран ЕС.
Кроме того, отметил Мизинцев, радикалы на блокпостах дороги Чернигов – Киев насильно изымают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средства для ВСУ. При этом боевики просят 500 гривен за машину, 300 – за взрослого и 100 – за ребенка.
"При этом для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком", – заключил Мизинцев.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что боевики батальона "Азов" планируют террористическую атаку во Львове против объектов диппредставительства США и других западных стран для давления на НАТО. По его словам, об этом ВС РФ стало известно от сдавшегося в плен сотрудника главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: