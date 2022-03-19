В МО РФ сообщили о готовящейся на Украине провокации с химическим оружием

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, чтобы отравить жителей при входе в город российской армии. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, похожая провокация готовится в поселке Котлярово Николаевской области. Мизинцев рассказал, что там емкости с токсичными химикатами установили в здании местной начальной школы.

"Мы заранее предупреждаем весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило", – подчеркнул Мизинцев.

Он также высказал мнение, что эти действия происходят при прямой поддержке руководства США и ряда стран ЕС.

Кроме того, отметил Мизинцев, радикалы на блокпостах дороги Чернигов – Киев насильно изымают деньги у мирных жителей под предлогом сбора средства для ВСУ. При этом боевики просят 500 гривен за машину, 300 – за взрослого и 100 – за ребенка.

"При этом для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком", – заключил Мизинцев.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что боевики батальона "Азов" планируют террористическую атаку во Львове против объектов диппредставительства США и других западных стран для давления на НАТО. По его словам, об этом ВС РФ стало известно от сдавшегося в плен сотрудника главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области.

