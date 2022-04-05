Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва цистерн с химвеществами в Рубежном

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать расследование подрыва ВСУ цистерн с химическими веществами в Рубежном в ЛНР, сообщается на сайте ведомства.

По информации СК РФ, в резервуарах завода содержались азотная, серная, соляная кислота и аммиак. Уточняется, что вдыхание этих веществ может вызвать тяжелые отравления и токсический отек легких у человека.

Таким образом, данное ЧП создало реальную угрозу для мирных граждан в Рубежном и близлежащих населенных пунктах.

Следственный комитет РФ и правоохранительные органы Луганской Народной Республики установят лиц, причастных к данному преступлению, и дадут их действиям правовую оценку.

Ранее глава СК России поручил центральному аппарату ведомства дать оценку готовящейся информационной провокации против российских военных в селе Мощун под Киевом.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.