Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации против ВС РФ под Киевом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать оценку готовящейся информационной провокации против Вооруженных сил РФ в селе Мощун под Киевом. Об этом сообщается на сайте СК.

"Бастрыкин поручил <...> принять все меры к разоблачению всех причастных к подготовке провокации лиц, а также дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Главный центр психологических операций Украины провел в селе Мощун новую постановочную съемку с якобы убитыми российскими военными мирными жителями. По его словам, постановку провели вечером 4 апреля. Затем, как полагают в Минобороны, эти кадры планировали распространить через западные СМИ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.