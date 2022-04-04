Глава СК РФ поручил расследовать провокацию в Буче

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинский военных в городе Буча. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Ранее и в Минобороны РФ заявили, что предполагаемые свидетельства о преступлениях российских военнослужащих являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал, горожане могли спокойно передвигаться по Буче, пользоваться сотовой связью и выезжать из населенного пункта.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

