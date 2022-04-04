США замалчивают обстрел Бучи ВСУ после отвода российских войск – Антонов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Соединенных Штатах замалчивают артиллерийский обстрел украинского населенного пункта Буча со стороны ВСУ после отвода российских войск, который мог бы привести к потерям среди мирного населения, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Эти лживые обвинения уже полностью опровергнуты Минобороны России. <...> Напомню, что российские военные покинули город Буча еще 30 марта. Все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться", – сказал глава дипведомства, отвечая на вопрос Newsweek. Ответ опубликован в телеграм-канале посольства.
Антонов подчеркнул, за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил России не пострадал ни один мирный житель. Кроме того, военные подразделения доставили гражданам более 450 тонн гуманитарной помощи.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция Запада на ситуацию в Буче и скорость, с которой были распространены заявления, не оставляют сомнений в том, кто заказал эту историю. Она добавила, что целью украинской провокации является срыв мирных переговоров.
3 апреля в Минобороны сообщили, что якобы свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы населенного пункта.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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