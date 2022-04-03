В МО РФ сообщили, что военные РФ вывели из строя Центр управления авиацией на Украине

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, этого удалось достигнуть ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 386 беспилотников Украины с начала специальной операции, 224 зенитных ракетных комплексов, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

