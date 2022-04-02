Песков назвал спасение ДНР и ЛНР одной из целей спецоперации на Украине

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Спасение ДНР и ЛНР, а также восстановление их территорий в границах 2014 года является одной из главных целей российской спецоперации на Украине. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Одна из главных целей операции – это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституции и Луганской народной республики, и Донецкой народной республик", – сказал он.

Представитель Кремля также напомнил, что Россия признала независимость этих государств, а спецоперацию начала по просьбе их руководств.

До этого Песков отметил, что Украина не является другом ни для России, ни для Белоруссии. По его словам, она, наоборот, – враждебная страна. Он объяснил это тем, что Украина закрепила в своей конституции намерение вступить в НАТО, фактически запретила на своей территории российские СМИ и дала волю радикальным националистам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

