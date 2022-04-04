Заявления Запада по Буче не оставляют сомнений в том, кто заказал эту историю – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Реакция Запада на ситуацию в Буче и скорость, с которой были распространены заявления, не оставляют сомнений в том, кто заказал эту историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае, мне кажется, одно то, что эти заявления были сделаны буквально в первые минуты появления этих материалов, не оставляет сомнений в том, кто заказал эту историю", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Захарова также заявила, что целью украинской провокации в Буче является срыв мирных переговоров. Она напомнила, что в связи с этим Россия запросила на 4 апреля проведение заседания Совета Безопасности ООН.

"Смысл очередного преступления "киевского режима" – срыв мирных переговоров и эскалация насилия", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что якобы свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

Кроме того, все время, пока город находился под контролем России, жители могли свободно передвигаться, пользоваться сотовой связью и выезжать за пределы города.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.