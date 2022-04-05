Володин назвал инцидент в Буче срежиссированной постановкой

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент в украинской Буче срежиссированной провокацией, призванной дискредитировать Россию и обосновать новые санкции против нее. Таким мнением он поделился в своем телеграм-канале.

"Случившееся – срежиссированная постановка. Спектакль, рассчитанный на западного зрителя. <...> Цель одна – дискредитировать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, другие недружественные действия, еще больше обострить ситуацию на Украине", – написал парламентарий.

По его мнению, это подтверждает тот факт, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на массовое убийство мирных жителей якобы российскими солдатами, не поменялась, он решил продолжать переговорный процесс.

Володин также напомнил, что Россия дважды запрашивала срочное заседание Совета безопасности ООН, однако Великобритания заблокировала его проведение. Западу не нужно расследование случившегося, так как виноватых он уже выбрал, выразил мнение парламентарий. Кроме того, подобные провокации уже делались Соединенными Штатами как в роддоме в Мариуполе, так и во время конфликтов в Ираке, Сирии и Ливии, добавил он.

"Вашингтон и Брюссель – сценаристы и режиссеры. Киев – актеры", – заключил Володин.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве объяснили, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

