Небензя показал журналистам в ООН видео, подтверждающее постановку в Буче

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Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя напомнил, что 30 марта Минобороны объявило о выводе российских военных из ряда регионов, включая Бучу, что было подтверждено мэром города.

"В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном", – заметил дипломат.

Кроме того, Небензя показал видео, снятое украинской нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

По словам Небензя, правда о провокации в Буче вскоре станет известна.

"То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами", – добавил он.

Ранее Небензя назвал невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Великобритании провести в понедельник заседание Совбеза ООН по событиям в Буче. По словам дипломата, такое решение Великобритании показывает настоящее отношение западных стран к Украине.

Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

