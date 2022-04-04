В Пентагоне прокомментировали информацию о случившемся в Буче

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В Пентагоне прокомментировали информацию о случившемся в городе Буче Киевской области. В американском ведомстве заявили об отсутствии причин отвергать утверждения Украины.

"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", – приводит сообщение Пентагона газета Stars and Stripes.

В ведомстве также отметили необходимость дальнейшего расследования поступающих снимков в рамках вопроса о военных преступлениях.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

