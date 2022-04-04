Лавров назвал фейковой атакой произошедшее в Буче

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фейковой атакой произошедшее в украинском городе Буче. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров считает, что эту инсценировку устроили Украина и Запад.

"Там через несколько дней (после выхода российских военнослужащих. – Прим. ред.) была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители", – сказал Лавров.

По его словам, Россия рассматривает произошедшее как провокацию, которая угрожает международному миру. Он сообщил, что Москва будет требовать от Великобритании проведения заседания Совбеза ООН по этой теме.

"Председатель Совета безопасности в этом месяце – Великобритания – пока вчера не смог нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций", – добавил Лавров.

Ранее Минобороны России заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.

