Постпред РФ при ООН назвал беспрецедентным отказ Лондона провести СБ ООН по Буче

Фото: ТАСС/AP
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал невообразимым отказ председательствующего в СБ ООН Великобритании провести в понедельник заседание Совбеза ООН по событиям в Буче. Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, такое решение Великобритании показывает настоящее отношение западных стран к Украине.
Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие "не имеют никакого отношения к зверствам по отношению к мирному населению".
"У нас есть фактические доказательства, которые подтверждают эту позицию. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности ООН", – заявил постпред РФ.
Он добавил, что никаких сообщений о якобы совершенных российскими военными в Буче жестокостях непосредственно после их ухода не было.
"На протяжении четырех дней с тех пор, как российские военные покинули Бучу, не было ни одного признака жестокостей, ни одного упоминания о них", – сказал он.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.
В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Великобритания сорвала заседание Совбеза ООН по Буче
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