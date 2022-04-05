Посол РФ в США назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения представителей администрации Соединенных Штатов о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, являются частью скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских Вооруженных Сил. Слова дипломата приводятся в телграм-канале ведомства.
"В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных", – добавил Антонов.
По его словам, в контролируемых российскими военными районах Украины наращивается гуманитарная помощь. Также направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. В свою очередь, российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан.
"Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", – подчеркнул Антонов.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.
По словам Небензя, правда о провокации в Буче вскоре станет известна.
Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.
В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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