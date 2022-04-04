Лавров заявил, что вторая попытка созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Вторая попытка Москвы созвать Совбез ООН по происшествию в украинской Буче снова не увенчалась успехом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
"Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом", – отметил Лавров.
Также министр сообщил, что РФ 4 апреля представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Мы все равно сегодня устами нашего постоянного представительства организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельство военных преступлений Российской Федерации", – заявил Лавров.
По его словам, западные страны во главе с председательствующей в Совбезе ООН Великобританией пытаются "растворить" ложные сведения по происшествию в Буче в демагогических рассуждениях.
Он уточнил, что уже в ходе спецоперации на Украине было замечено достаточно примеров, когда появлялись явные фейки и делалась на этом мгновенная пропагандистская кампания, в частности гневные осуждения. Однако позднее, когда вскрывались настоящие факты, на эту тему на Западе говорить не хотели.
Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.
В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.
Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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