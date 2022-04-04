Байден не согласился с Зеленским, назвавшим события в Буче геноцидом

Фото: ТАСС/Zuma

Американский лидер Джо Байден не смог согласиться с тем, что события в городе Буче можно назвать геноцидом, сообщает РИА Новости.

"Нет, я думаю, это военное преступление", – ответил Байден.

До этого украинский президент Владимир Зеленский оценил произошедшее как геноцид.

Ранее Минобороны России заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве уточнили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал. В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить информации о массовых убийствах мирных жителей, так как в этом есть признаки фейка. Представитель Кремля отметил, что специалисты Минобороны РФ выявили признаки подлога в материалах, предоставленных украинской стороной. По его словам, усомниться в достоверности данной информации заставляет фактология, а также календарная последовательность событий.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.