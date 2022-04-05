В МО РФ заявили о подготовке Украиной очередных постановочных съемок с убитыми жителями

Фото: МО РФ

Главный центр психологических операций Украины провел в селе Мощун под Киевом новую постановочную съемку с якобы убитыми российскими военными мирными жителями. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, постановку провели вечером 4 апреля. Затем, считает Конашенков, эти кадры планировали распространить через западные СМИ.

Он добавил, что аналогичные мероприятия Украина организовала в Сумах, Конотопе и других городах.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве объяснили, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

