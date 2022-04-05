Провокации со стороны Киева становятся все более бредовыми – Медведев

Фото: ТАСС/AP Photo

Фейки о происходящем на Украине, которые создает киевский режим с целью дискредитировать Россию, становятся все более бредовыми. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"День ото дня новости о "страшилках" и "перемогах" становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем!" – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев напомнил о роддоме в Мариуполе, в обстреле которого Киев также обвинил российских военных. По его словам, ситуации в Буче и Мариуполе являются фейками, "вызревшими в циничном воображении украинской пропаганды".

Зампред Совбеза отметил, что бойцы украинских нацбатальонов готовы пойти на все для очернения России, в том числе и на убийство собственных граждан.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны украинских военных в городе Буче. В ведомстве объяснили, что распространенные Минобороны Украины видеозаписи, которые якобы демонстрируют массовые убийства мирных граждан в Буче, не соответствуют действительности и призваны дискредитировать российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

