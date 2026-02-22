Временные ограничения введены в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиагавани не принимают и не выпускают воздушные суда. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Днем 22 февраля Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО РФ сбили один беспилотник, который летел на столицу. Спустя время были пресечены еще две попытки атаки БПЛА.

Позже система ПВО Минобороны РФ уничтожила еще четыре дрона, направлявшихся в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

