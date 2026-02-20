Неизвестный самолет вылетел из США и пересек границу России

Фото: depositphotos/Chalabala

Неопознанный самолет из США пересек российское воздушное пространство. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Лайнер типа Boeing 787, стартовавший с авиабазы Эндрюс вблизи Вашингтона, пересек границу России над Мурманской областью утром 20 февраля. Отслеживание его траектории прекратилось в районе Котласа Архангельской области.

Перед входом в российское небо самолет проследовал над Гренландией, Норвегией и Финляндией. Сведения о владельце воздушного судна и его экипаже отсутствуют.

В конце января американский патрульный самолет P-8A Poseidon, принадлежащий Военно-морским силам США, был замечен вблизи Мурманска. Воздушное судно совершило вылет из исландского международного аэропорта Кефлавик. Позднее его заметили в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем.