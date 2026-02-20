График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 21:53

Безопасность
Главная / Новости /

УБК МВД: сервисы "пробива" в Telegram используют иностранные call-центры

В МВД назвали используемые иностранными call-центрами сервисы Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Иностранные call-центры обычно используют сервисы "пробива" в мессенджере Telegram для сбора данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти для совершения терактов и подобных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

Данные сервисы зачастую представляют из себя ботов, которые позволяют сформировать цифровой портрет жертвы, включающий ФИО, дату рождения, адрес, номер телефона и информацию о родственниках.

В частности, только за месяц применения сервисов "пробива" злоумышленники смогли совершить свыше 13 тысяч преступлений, ущерб от которых превысил 15 миллиардов рублей.

Например, в прошлом году МВД пресекло деятельность нескольких крупнейших площадок по продаже персональных данных. В ходе операций было изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов, включая зарубежные.

Причем общий объем изъятой информации составил более 200 терабайт, что эквивалентно 50 миллиардам строк персональных данных.

"Несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, а обращения подразделений системы МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством", – заключили в пресс-службе.

Ранее правоохранители задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, работавших на телефонных мошенников. Преступники организовывали деятельность сим-боксов в Москве и Подмосковье.

По данным следствия, они вели преступную деятельность с октября 2025 года. Злоумышленники наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.

"Деньги 24": мошенники похитили у россиян почти 30 миллиардов рублей в 2025 году

Читайте также


безопасность

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика