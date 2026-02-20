УБК МВД: сервисы "пробива" в Telegram используют иностранные call-центры

20 февраля, 21:53Безопасность
Иностранные call-центры обычно используют сервисы "пробива" в мессенджере Telegram для сбора данных о военнослужащих, правоохранителях и представителях власти для совершения терактов и подобных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.
Данные сервисы зачастую представляют из себя ботов, которые позволяют сформировать цифровой портрет жертвы, включающий ФИО, дату рождения, адрес, номер телефона и информацию о родственниках.
В частности, только за месяц применения сервисов "пробива" злоумышленники смогли совершить свыше 13 тысяч преступлений, ущерб от которых превысил 15 миллиардов рублей.
Например, в прошлом году МВД пресекло деятельность нескольких крупнейших площадок по продаже персональных данных. В ходе операций было изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов, включая зарубежные.
Причем общий объем изъятой информации составил более 200 терабайт, что эквивалентно 50 миллиардам строк персональных данных.
"Несмотря на принимаемые меры, в мессенджерах продолжают функционировать каналы и боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных, а обращения подразделений системы МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством", – заключили в пресс-службе.
Ранее правоохранители задержали группу молодых людей от 17 до 19 лет, работавших на телефонных мошенников. Преступники организовывали деятельность сим-боксов в Москве и Подмосковье.
По данным следствия, они вели преступную деятельность с октября 2025 года. Злоумышленники наладили непрерывную работу оборудования, с помощью которого мошенники, в том числе из-за рубежа, обзванивали россиян ради обмана и хищения денег.
