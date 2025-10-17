В РФ ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В России ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась для телефонного мошенничества и распространения фейков об актах терроризма. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что данная сеть функционировала в 11 субъектах РФ. Операторы терминалов выполняли задания анонимных кураторов, которые находятся за границей. С помощью мессенджера они предлагали гражданам России работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

Соискателям удаленно передавались абонентские терминалы, которые функционировали или с помощью сим-карт, или без них. Благодаря этой технике кураторы, которые находятся за границей, могли на анонимной основе звонить с российских номеров для совершения преступлений, в том числе мошенничества и распространения фейков об актах терроризма.

Деятельность злоумышленников была пресечена правоохранителями, силовиками и спецслужбами из Чувашии, а также из Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей.

Во время обысков были найдены 13 единиц сетевого оборудования, свыше 10 тысяч сим-карт и иные предметы. Выяснилось, что часть сим-карт проходила как улика по 30 уголовным делам о мошенничестве и распространении фейков об актах терроризма.

В результате в отделения полиции были доставлены 11 человек, которые могут быть причастны к деятельности сети абонентских терминалов пропуска трафика. Сейчас следователи рассматривают вопрос о привлечении к ответственности задержанных по статье о незаконном использовании виртуальной телефонной станции. Кроме того, проводится проверка о правомерности оформления изъятых сим-карт.

Ранее в Коломне были задержаны два пособника украинских телефонных мошенников, которые ежедневно оперировали средствами на 10 миллионов рублей. Их задача заключалась в том, чтобы принимать похищенные у граждан деньги, оперативно их обналичивать, конвертировать в криптовалюту и перечислять аферистам.

Для бесперебойной работы злоумышленники организовали круглосуточный "офис" в арендованной квартире в Одинцове. Это позволяло им в любое время суток быстро снимать средства через банкоматы до момента блокировки счетов. Деятельность аферистов была пресечена правоохранителями, оперативниками и сотрудниками ФСБ.

