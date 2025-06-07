В Петербурге задержаны аферисты, взламывавшие "Госуслуги" с помощью сим-карт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Петербургские полицейские задержали аферистов, которые взламывали страницы на портале "Госуслуги" с помощью купленных в даркнете неактивных сим-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Мошенники покупали сим-карты, которыми ранее кто-то пользовался, после чего с помощью специальных программ выясняли, какие из этих номеров использовались для регистрации на "Госуслугах".

"Подельники взламывали чужие учетные записи, восстанавливая к ним доступ посредством авторизации через СМС-сообщения, после чего получали полные личные данные их владельцев", – рассказали в МВД.

Затем злоумышленники заказывали различные товары на маркетплейсах, оформляя заказы в рассрочку от имени граждан. Полученное нелегальным путем имущество мошенники перепродавали. Кроме того, аферисы могли также оформить на людей кредиты в микрофинансовых организациях, забирая деньги себе.

Ранее в МВД предупреждали, что номера абонентов, использованные мошенниками в качестве аренды, будут блокироваться. В основном аферисты берут в аренду аккаунты "популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями". При этом МВД может расценить аренду аккаунтов как соучастие в преступлении.

Правительство РФ в данный момент прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги". Специалисты прорабатывают "второй пакет" мер на ужесточение борьбы с мошенничеством.