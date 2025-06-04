Власти РФ прорабатывают возможность подачи заявления о мошенничестве на "Госуслугах"

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Кабмин в данный момент прорабатывает возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Согласно его поручению, специалисты прорабатывают "второй пакет" мер на ужесточение борьбы с мошенничеством. На сегодняшний день в работе в том числе находятся более десятка других мер в части регулирования оборота банковских карт, ответственности за незаконный оборот сим-карт, за применение ИИ при мошенничестве и прочие.

Эксперты предупреждали, что мошенники могут использовать пиратские копии фильмов и сериалов для обмана пользователей. Злоумышленники привлекают потенциальных жертв на свои площадки благодаря их желанию посмотреть "утечку".

Кроме того, мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Аналитики обнаружили телеграм-боты, в которых игрушка используется как приманка для фишинга и привлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из таких ботов нацелен на кражу аккаунтов.