Мошенники начали обманывать россиян через пиратские копии фильмов

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Мошенники могут использовать пиратские копии фильмов и сериалов для обмана пользователей. Об этом сообщает газета "Известия".

Как отметила интернет-аналитик Марина Пробетс, злоумышленники привлекают потенциальных жертв на свои площадки благодаря их желанию посмотреть "утечку".

"Среди них – огромная и постоянно растущая аудитория, стремящаяся получить доступ к новинкам кино и телевидения бесплатно или раньше официального релиза, что создает идеальную почву для распространения вредоносного программного обеспечения (ВПО)", – пояснила Пробетс.

По ее словам, пользователи переходят по подозрительным ссылкам или скачивают сомнительные файлы. Ведущий эксперт отдела разработки и тестирования одной из компаний Александр Самсонов добавил, что мошенники также маскируются под известные платформы.

В результате злоумышленники могут отправлять архивы, содержащие исполняемые файлы. Их запуск, в свою очередь, может заразить устройство вирусом.

Аналитик Яна Авезова считает, что в 2025–2026 годах стоит ожидать рост случаев фишинга через сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видео и сайты. С помощью нейросетей мошенники могут подделывать отзывы или создавать реалистичные трейлеры.

"Мы прогнозируем прогресс в персонализации атак: схемы будут учитывать предпочтения в жанрах и франшизах для конкретного пользователя, языковые предпочтения, поведение и степень вовлеченности в тематические сообщества", – подчеркнула специалист.

Она также предположила, что популярность ИИ приведет к появлению сайтов и ботов, якобы создающих субтитры, а на деле загружающих на устройство жертвы вредоносное ПО. Также будет расти уровень мошенничества в сообществах в Telegram, где могут обещать доступ к "слитым" фильмам и сериалам, и QR-фишинга через афиши и баннеры.

К примеру, в марте 2025 года была обнаружена крупная кампания по распространению вредоносного ПО под видом пиратской версии фильма "Белоснежка". Жертве предлагалось скачать архив, внутри которого находились файл и приложение. Запускаемый файл устанавливал вредоносное ПО на устройство пользователя.

Как напомнила руководитель группы защиты Мария Михайлова, в период пандемии и локдауна также было обнаружено более 700 поддельных веб-сайтов, имитирующих страницы регистрации популярных платформ. Через формы авторизации мошенники крали имена, адреса, данные кредитных карт.

По мнению экспертов, данные мошеннические схемы в первую очередь нацелены на фанатов и молодую аудиторию, стремящуюся сэкономить средства. Злоумышленники делают ставку на тех, кто устанавливает ПО без проверки, игнорирует предупреждения антивируса и не проверяет ссылки.

Для защиты специалисты советуют использовать легальные сервисы для просмотра видеоконтента, избегать подозрительных ссылок и не вводить личную информацию на сомнительных сайтах. Кроме того, стоит использовать многофакторную аутентификацию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали предлагать удаленную работу по набору текста со сканов. В рамках такой схемы они направляют жертву на сайт, где собирают платежи. По данным МВД, злоумышленники собирают с людей около 900 рублей, предлагая заработать в 10 раз больше на одном тексте.

Кроме того, мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. За отзыв человеку предлагается поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код якобы для учета "уникального пользователя".