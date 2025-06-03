МВД предупредило о мошенниках, предлагающих работу с текстом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали предлагать удаленную работу по набору текста со сканов. В рамках такой схемы они направляют жертву на сайт, где собирают платежи, сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники собирают с людей около 900 рублей, предлагая заработать в 10 раз больше на одном тексте.

В июне мошенники могут использовать множество схем по обману граждан, среди которых в том числе летние предложения подработки. Они выкладывают фейковые вакансии с высокой зарплатой в социальных сетях и на платформе Avito. Жертве предлагают открыть счет в банке или передать данные от своего онлайн-банка для "начисления зарплаты".

Помимо этого, мошенники создают фальшивые страницы на сайтах знакомств, после чего втираются в доверие и просят у своей жертвы деньги.

В то же время мошенники начали использовать игрушки Labubu для кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. За отзыв человеку предлагается поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код якобы для учета "уникального пользователя".

