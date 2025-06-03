Мошенники летом могут обманывать с выплатами и предложением подработки

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В июне мошенники могут использовать множество схем по обману граждан, среди которых в том числе фальшивые выплаты ко Дню защиты детей и летние предложения подработки. Об этом РИА Новости рассказали эксперты платформы Народного фронта "Мошеловка".

"Мошенники рассылают сообщения о "специальных выплатах" семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в телеграм-канал для "оформления" через поддельные госпорталы", – рассказали специалисты.

Кроме того, летом аферисты выкладывают фейковые вакансии с высокой зарплатой в социальных сетях и на платформе Avito. Жертве предлагают открыть счет в банке или передать данные от своего онлайн-банка для "начисления зарплаты".

Помимо этого, мошенники создают фальшивые страницы на сайтах знакомств, после чего втираются в доверие и просят у своей жертвы деньги на якобы билеты, лечение или кризис в бизнесе.

"Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков", – посоветовали в "Мошеловке".

Другой распространенной схемой аферистов являются фальшивые объявления об аренде велосипедов и самокатов. Мошенники сначала получают предоплату за "бронирование" на карту или через другие платежные системы, однако после просто исчезают.

"Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей, завлекают красивыми фотографиями и выгодными условиями. Собирают предоплату за несуществующие путевки. Проверьте лагерь в реестрах вашего региона. Почитайте отзывы. Не переводите деньги физическим лицам", – добавили эксперты.

Также, по их словам, аферисты начали использовать в парках наклейки с поддельными QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты.

"Сканируйте коды только через защищенные приложения (Kaspersky QR Scanner). Проверяйте URL перед вводом данных", – посоветовали специалисты.

Ранее зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков рекомендовал каждой семье придумать кодовое слово для борьбы с аферистами. Он считает, что скоро мошенники будут в режиме реального времени говорить голосом близкого человека.