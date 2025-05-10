В РФ рекомендовали семьям придумать кодовое слово для борьбы с аферистами

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Для борьбы с аферистами каждой российской семье нужно придумать свое кодовое слово. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков.

"Сегодня это уже необходимость для борьбы с мошенниками. Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года. Речь о голосовых сообщениях и видеокружках от якобы родственника", – подчеркнул депутат.

Бурлаков считает, что скоро мошенники будут не только отправлять сообщения, но звонить. По его словам, аферисты в режиме реального времени станут говорить голосом близкого человека.

Он добавил, что от такие атак мошенников помогут семейные пароли.

"И все в безопасности. Мои домочадцы уже скреативили защитный пароль", – заявил Бурлаков.

Ранее россиянам назвали главные признаки мошеннических дипфейков. Например, неверные ударения в словах и неестественно плавные движения могут быть признаками дипфейка. Чтобы уберечь себя от мошенников, необходимо перепроверять информацию.