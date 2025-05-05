Эксперт по безопасности назвал главные признаки мошеннических дипфейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Неправильные ударения в словах и неестественно плавные движения могут быть признаками дипфейка. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее специалисты по искусственному интеллекту сообщили "Известиям", что к концу 2025 года каждый второй россиянин может столкнуться с обманом с помощью дипфейков. По словам Алексея Курочкина, такие прогнозы связаны с развитием подобных технологий.

"Чем проще делать дипфейки, тем чаще мошенники ими пользуются", – подчеркнул специалист.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Отличить дипфейк-звонки от настоящих очень сложно. Речь может быть немножко роботизирована, предложения не совсем правильно строятся, ударения в словах ставятся неверно. Хотя голос при этом будет очень похож.

Во время видеозвонков эксперт также посоветовал обратить внимание на движения собеседника. Если это дипфейк, он будут отличаться от реального собеседника неестественно плавными движениями. Также лицо не будет иметь объема – теней, морщинок, подчеркнул специалист.

"Правда, мошенники могут специально показать картинку издалека, как будто человека снимают в отделении полиции. Тогда в реальность происходящего можно легко поверить. Особенно если человек плохо видит", – отметил Алексей Курочкин.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Наиболее действенный способ уберечься от обмана с дипфейками – перепроверять информацию. Если звонит родственник, коллега и так далее, начинает описывать какие-то происходящие с ним странные вещи и просит срочно прислать денег или еще что-то сделать, надо положить трубку и перезвонить ему.

"Это самое важное правило, которое нужно соблюдать всем и научить ему пожилых родственников", – заключил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал, как не стать жертвой аферистов при онлайн-покупке авиабилетов. Он отметил, что основное оружие мошенников – внезапность, которая отключает нашего внутреннего критика. Поэтому эксперт порекомендовал перепроверять наличие привлекательных предложений о покупке на официальный сайт оператора.

