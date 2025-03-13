Эксперт Ульянов назвал главные правила защиты аккаунта от взлома

В России наблюдается рост количества случаев взлома учетных записей, выяснили эксперты в сфере кибербезопасности. Разбираемся, как защитить себя и не стать жертвой хакеров.

Сами виноваты?

Количество взломов аккаунтов в соцсетях, онлайн-банках и на других цифровых платформах за 2024 год увеличилось в три раза, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании из сферы информационной безопасности. Причем хакерам даже не нужно разрабатывать вредоносные программы – зачастую сами пользователи не соблюдают правила безопасности в Сети, отметили аналитики.

В большинстве случаев пострадавшие ставили слабые или повторяющиеся пароли, а также игнорировали меры двухфакторной аутентификации. Плюс ситуацию усугубили утечки информации с различных онлайн-ресурсов.

Как следствие, злоумышленники получали возможность в том числе красть личные данные и деньги со счетов. По мнению экспертов, минимизировать опасность получится, если принять меры для повышения уровня кибербезопасности как пользователей, так и организаций и госструктур.

Человеческий и технический факторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Подавляющее большинство хакерских схем эффективны, поскольку завязаны на социальной инженерии и человеческих слабостях. Основной способ обезопасить себя – осторожное поведение в Сети, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Риск быть скомпрометированным повышается, если действовать необдуманно. Например, те, кто посещает сайты с бесплатным кино, играми и так далее, могут подцепить вирус. То же самое касается скачивания непроверенных приложений.

Кроме того, обезопасить себя поможет уникальный и сложный пароль для банковских приложений, электронной почты и других онлайн-сервисов, где хранится личная информация.

"Необходимо подбирать для каждой платформы отдельную, неповторяющуюся комбинацию. Лучше, если в пароле будет как минимум девять символов, включая буквы, цифры и так далее", – подчеркнул Ульянов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Также не следует хранить и распространять персональные данные в интернете, отметил в беседе с Москвой 24 директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.





Александр Дворянский директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Например, нельзя пересылать родственникам или друзьям номер своей карты – такое надо проговаривать устно. Плюс опасно указывать адрес электронной почты в анкетах и опросах. Если в этом есть необходимость – проще завести для этого отдельный ящик.

В качестве дополнительных мер защиты рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, добавил Александр Дворянский.

"Как правило, хакерам сложно заполучить облачные пароли, СМС- или пуш-уведомления, поскольку для этого нужно иметь доступ к самому устройству", – пояснил он.

Владимир Ульянов, в свою очередь, отметил, что обязательным инструментом сетевой безопасности являются антивирусы. Кроме того, следует как можно чаще обновлять программное обеспечение на всех устройствах, поскольку таким образом все уязвимости устраняются.

