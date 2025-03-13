Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 12:39

Технологии
Главная / Истории /

Эксперт Ульянов назвал главные правила защиты аккаунта от взлома

Интернет без опасности: как уберечь себя от хакерского взлома

В России наблюдается рост количества случаев взлома учетных записей, выяснили эксперты в сфере кибербезопасности. Разбираемся, как защитить себя и не стать жертвой хакеров.

Сами виноваты?

Фото: depositphotos/Sonyachny

Количество взломов аккаунтов в соцсетях, онлайн-банках и на других цифровых платформах за 2024 год увеличилось в три раза, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании из сферы информационной безопасности. Причем хакерам даже не нужно разрабатывать вредоносные программы – зачастую сами пользователи не соблюдают правила безопасности в Сети, отметили аналитики.

В большинстве случаев пострадавшие ставили слабые или повторяющиеся пароли, а также игнорировали меры двухфакторной аутентификации. Плюс ситуацию усугубили утечки информации с различных онлайн-ресурсов.

Как следствие, злоумышленники получали возможность в том числе красть личные данные и деньги со счетов. По мнению экспертов, минимизировать опасность получится, если принять меры для повышения уровня кибербезопасности как пользователей, так и организаций и госструктур.

Человеческий и технический факторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Подавляющее большинство хакерских схем эффективны, поскольку завязаны на социальной инженерии и человеческих слабостях. Основной способ обезопасить себя – осторожное поведение в Сети, рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Риск быть скомпрометированным повышается, если действовать необдуманно. Например, те, кто посещает сайты с бесплатным кино, играми и так далее, могут подцепить вирус. То же самое касается скачивания непроверенных приложений.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Кроме того, обезопасить себя поможет уникальный и сложный пароль для банковских приложений, электронной почты и других онлайн-сервисов, где хранится личная информация.

"Необходимо подбирать для каждой платформы отдельную, неповторяющуюся комбинацию. Лучше, если в пароле будет как минимум девять символов, включая буквы, цифры и так далее", – подчеркнул Ульянов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Также не следует хранить и распространять персональные данные в интернете, отметил в беседе с Москвой 24 директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.

Например, нельзя пересылать родственникам или друзьям номер своей карты – такое надо проговаривать устно. Плюс опасно указывать адрес электронной почты в анкетах и опросах. Если в этом есть необходимость – проще завести для этого отдельный ящик.
Александр Дворянский
директор по информационной безопасности ГК "Элемент"

В качестве дополнительных мер защиты рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, добавил Александр Дворянский.

"Как правило, хакерам сложно заполучить облачные пароли, СМС- или пуш-уведомления, поскольку для этого нужно иметь доступ к самому устройству", – пояснил он.

Владимир Ульянов, в свою очередь, отметил, что обязательным инструментом сетевой безопасности являются антивирусы. Кроме того, следует как можно чаще обновлять программное обеспечение на всех устройствах, поскольку таким образом все уязвимости устраняются.

Читайте также


Лукинова Анна

технологиибезопасностьистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика