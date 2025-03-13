МВД: мошенники предлагают россиянам "заработать на лайках"

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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, согласно которой предлагается ставить отелям лайки за деньги. Об этом рассказали в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

По данным ведомства, мошенники связываются с россиянами якобы от лица сервиса по поиску и покупке билетов "Авиасейлс". Аферисты предлагают ставить отелям лайки, обещая при этом заплатить от 750 рублей в день. Граждане выполняют задания и получают вознаграждение, однако потом злоумышленники вынуждают выкупить "товар", приобрести "премиум аккаунты" или вложиться в проект для повышения дохода.

В некоторых случаях, как уточнили в УБК МВД России, мошенники предлагают скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение (ПО).

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме, согласно которой злоумышленники звонят жертвам и представляются "важным человеком" – начальником предприятия, ректором учебного заведения, главным врачом больницы и сотрудником органов внутренних дел. Подделывая аккаунты руководителей, мошенники связываются с их подчиненными.

Сперва они отправляют сообщения жертве, в которых предупреждают, что скоро сотруднику поступит звонок от важного лица. Также злоумышленники могут просить как можно скорее ответить на сообщение. После этого аферисты могут украсть у жертвы персональные данные и денежные средства. В связи с этим россиян попросили быть бдительнее и не поддаваться на подобные уловки.

