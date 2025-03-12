МВД предупредило о мошеннической схеме с самозапретом на кредиты

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Мошенники под видом сотрудников "Госуслуг" по телефону предлагают помочь с установлением самозапрета на получение кредитов. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в телеграм-канале.

Она напомнила, что для защиты от злоумышленников, которые незаконно оформляют займы, с 1 марта законодательно введена возможность установления гражданином запрета на заключение с ним кредитных договоров.

Нужно понимать, что выполнить такие действия за другое лицо невозможно, а сотрудники "Госуслуг" никогда не звонят, чтобы предложить помощь по телефону, отметила Волк.

После оформления заявления на самозапрет на "Госуслугах" данные автоматические перенаправляются во все бюро кредитных историй. Если банк при установленном самозапрете оформит человеку займ, то не сможет требовать исполнения обязательств по такому договору, добавила представитель МВД.

Тем временем на "Госуслугах" могут ввести сервис по самозапрету на оформление сим-карт. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко уточнил, что благодаря таким мерам аферисты не смогут использовать номера телефонов абонентов для совершения мошеннических действий. Часто возникают ситуации, когда правоохранители начинают разбираться, а номер телефона оказывается украден, пояснил он.