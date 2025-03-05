На "Госуслугах" может появиться сервис по самозапрету на оформление сим-карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На "Госуслугах" могут ввести сервис по самозапрету на оформление сим-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, благодаря таким мерам аферисты не смогут использовать номера телефонов абонентов для совершения мошеннических действий, поскольку часто возникают ситуации, когда правоохранительные органы начинают разбираться, а номер телефона оказывается украден.

Ранее специалисты Минцифры подготовили поправки к закону "О связи", согласно которым россияне получат возможность установить запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия.

В случае принятия этого проекта злоумышленники лишатся возможности покупать сим-карты на имя ничего не подозревающего абонента по поддельной доверенности и скомпрометированным паспортным данным, а также не смогут воспользоваться ей в криминальных целях.

Между тем стало известно о желании Роскомнадзора законодательно запретить лицам, не уполномоченным операторами связи, продавать активные сим-карты на маркетплейсах. По словам замглавы РКН Олега Терлякова, данный вопрос прорабатывается ведомством. Также он обратил внимание на проблему использования в преступных целях виртуальных АТС и сим-боксов.

