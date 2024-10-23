РКН хочет запретить продажу сим-карт на маркеплейсах не уполномоченным операторами лицам

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Роскомнадзор хочет законодательно запретить лицам, не уполномоченным операторами связи, продавать активные сим-карты на маркеплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя РКН Олега Терлякова.

Он отметил, что данный вопрос сейчас прорабатывается ведомством. Также Терляков обратил внимание на проблему использования в преступных целях виртуальных АТС и сим-боксов.

"Это направление требует урегулирования вопроса об установлении запрета и ответственности владельцев виртуальных АТС за передачу неидентифицированных вызовов из сети передачи данных в телефонную сеть", – заявил он в ходе специализированного форума "Спектр".

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщал, что на портале "Госуслуги" может появиться раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя.

Данная инициатива появилась с учетом многочисленных случаев мошенничества с регистрацией сим-карт по подложным документам, уточнил Горелкин. По его словам, если закон примут, граждане смогут получать уведомления при оформлении на них нового договора.