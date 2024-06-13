Депутат Горелкин: в ГД внесли закон об оповещении о всех зарегистрированных номерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На портале "Госуслуги" может появиться раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, рассказал зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Учитывая многочисленные факты мошенничества с регистрацией сим-карт по подложным документам, считаем необходимым дать россиянам возможность не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг", – написал он в своем телеграм-канале.

Если закон примут, граждане смогут получать уведомления при оформлении на них нового договора.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за рубежа по умолчанию. На сегодняшний день фиксируется многократный рост мошеннических звонков с территории Украины и прочих государств, добавляли в РКН.