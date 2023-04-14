Роскомнадзор активизировал борьбу с "серыми" SIM-картами – СМИ

Фото: depositphotos/pressmaster

Роскомнадзор планирует в мае проверить актуальные персональные данные абонентов мобильных операторов в рамках борьбы с "серыми" SIM-картами, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В связи с этим крупные российские операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные в салоне связи или в личном кабинете приложения "Госуслуги".

В надзорном ведомстве подтвердили, что мониторят достоверность сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства. Для этого разработана информационная система, которая автоматически выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов.

Если будет обнаружено несоответствие в сведениях об абоненте, оператор обязан внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту.

С 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тысяч "серых" SIM-карт, 152 тысячи из которых – в 2022 году.

По данным операторов, на рынке сейчас порядка 20 миллионов активных абонентов с неподтвержденными данными, и отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 миллиардов рублей доходов компаний ежемесячно.

При этом крупные российские операторы заверяют, что ответственно подходят к исполнению требований законодательства и регулярно проводят процедуру подтверждения данных абонентов, которые со временем могли устареть после заключения брака или по достижении возраста смены паспорта.

Ранее сообщалось, что Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году.

Операторам связи необходимо до конца 2024 года разработать правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств – членов Союза, а к первому кварталу 2025 года снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов этих стран.

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!