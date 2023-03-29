Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году – СМИ

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Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в адрес всех крупных мобильных операторов союзных стран и Минэкономразвития РФ.

В этом письме ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги связи в международном роуминге, а также попросила предоставить сведения о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг связи абонентам государств-членов ЕАЭС с 2020 по 2022 годы.

Помимо этого, к запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно этой карте, операторам связи необходимо до конца 2024 года разработать правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств – членов Союза, а к первому кварталу 2025 года снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов этих стран.

Ранее замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким сообщил, что в Донецкой Народной Республике могут появиться два новых мобильных оператора.

До этого стало известно, что российские операторы сотовой связи "МегаФон", "Билайн" и Tele2 достигли договоренности о введении национального роуминга на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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