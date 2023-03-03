Назван лидер по стабильности связи и мобильного интернета на БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Оператор сотовой связи "Билайн" стал лидером по стабильности и непрерывности мобильного соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства Telecom Daily.

Оператор занял лидирующую позицию с результатом 98,7%. Подобное свидетельствует о возможности пассажиров оставаться на связи и пользоваться интернет-сервисами во время движения по подземной линии. Кроме того, средняя скорость мобильного интернета "Билайна" при скачивании файлов на БКЛ достигает 140,6 Мбит/с. А при загрузке контента в Сети скорость составила 24,7 Мбит/с, что является максимальным показателем, говорится в сообщении пресс-службы.

С подобной скоростью пользователи могут комфортно смотреть фильмы и сериалы, общаться в Сети и совершать другие действия.

"Надежная связь "Билайн" в московском метро – это результат планомерной работы команды. За последние два года мы полностью обновили свою сеть, создав равномерное покрытие на всей территории метро", – сообщил региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

По данным пресс-службы, сеть "Билайна" на новых станциях и тоннелях БКЛ работает с первого дня открытия. Помимо мобильного интернета 4G, пользователям доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G. – Прим. ред.). Она позволяет одновременно общаться по телефону и продолжать активность в интернете.

Бирюков заключил, что сотрудники компании продолжат усовершенствовать качество связи и обеспечивать надежное покрытие на новых станциях Московского метрополитена.

До этого стало известно, что средняя скорость мобильного интернета "Билайна" в Московской области выросла почти в 1,5 раза, до 52 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации сети, в ходе которой техспециалисты перевели диапазон 2 100 из сети 3G в 4G. Максимальная скорость мобильного интернета теперь может достигать свыше 500 Мбит/с.



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