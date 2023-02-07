Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве снизилась комиссия при оплате парковки со счета "Билайна", сообщает пресс-служба мобильного оператора.

"Теперь размер комиссии за пополнение лицевого счета в приложении "Парковки России" составляет всего 4,95% вместо 5,6% и 10 рублей (ранее это был дополнительный сбор за транзакцию)", – говорится в сообщении.

Например, при пополнении баланса парковочного счета с телефона на 100 рублей абонент заплатит комиссию 4,95 рубля, тогда как до снижения эта сумма составила бы 5,6 рубля + допсбор 10 рублей.

Функция по изменению времени появилась в приложении "Парковки России"

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