Цифровые проекты Москвы получили премию Рунета

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств "Вместе с культурой", туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com получили премию Рунета. Проекты столичного правительства были отмечены в номинациях "Государство и общество", "Креативные индустрии", "Развитие внутреннего туризма" и других, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что первую электронную услугу в столице запустили в 2011 году, а в настоящее время жителям доступно свыше 380 различных сервисов.

"Каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно. Хочу поблагодарить всех специалистов, кто создает и развивает столичные сервисы. Постоянное совершенствование такой мощной цифровой экосистемы – большой труд", – отметила Сергунина.

Она подчеркнула, что цифровизация позволила перейти на новый стандарт качества жизни.

Проект "Цифровая экосистема Москвы. Город как сервис" стал лауреатом в номинации "Государство и общество". По словам Сергуниной, цифровая экосистема – это комплекс технологичных решений, которые формируют единую среду с набором различных инструментов.

Russpass и Discovermoscow.com отмечены в номинации "Развитие внутреннего туризма". Первый проект позволяет спланировать путешествие по России, купить готовые туры, билеты на самолет, поезд или в музей. Информацию о различных достопримечательностях, онлайн-экскурсии и виртуальные прогулки по городу можно найти на портале Discovermoscow.com.

С помощью сервиса "Вместе с культурой" москвичи могут арендовать помещение в библиотеке или музее для проведения собственного мероприятия. Данный проект завоевал премию в номинации "Креативные индустрии".

На премии также отметили проекты по применению компьютерного зрения в медицине, виртуальные лаборатории и мобильное приложение "Дневник МЭШ".

Ранее сообщалось, что электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) станет доступен на портале госуслуг. Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин. Полис будет выполнен в виде штрихкода, который можно будет предъявлять в больницах и поликлиниках для считывания.

