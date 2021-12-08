Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Tor Project

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, браузера и сети, позволяющих пользоваться интернетом анонимно посредством так называемой луковой маршрутизации, соответствующая запись появилась в реестре ведомства.

"На основании судебного решения ресурс https://www.torproject.org внесен в Единый реестр запрещенной информации. <...> На сегодняшний день доступ к ресурсу ограничен", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что причиной ограничения стало размещение на данном сайте информации о работе средств, предоставляющих доступ к запрещенному контенту.

Tor – программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

Ранее Роскомнадзор сообщил о планах ограничить на территории России работу шести VPN-сервисов. Речь идет о Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, а также Tachyon VPN и PrivateTunnel. В ведомстве отметили, что данные сервисы используются для обхода блокировки информации, запрещенной в соответствии с законом.

