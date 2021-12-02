Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть сервисов VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор планирует ограничить работу еще шести VPN-сервисов на территории России.

"В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций", – сообщается на сайте Роскомнадзора.

По словам специалистов, данные сервисы используются для обхода блокировки информации, запрещенной в соответствии с законом.

Ранее Роскомнадзор ограничил использование сервисов Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом отмечалось, что новые ограничения не затронут российские компании, которые задействуют указанные технологии в непрерывных технологических процессах.