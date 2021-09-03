Роскомнадзор заблокирует еще 6 сервисов VPN

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В Роскомнадзоре объявили о решении по блокировке еще 6 сервисов VPN, которые позволяют обходить ограничения на доступ к ряду ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"...было принято решение о блокировке еще 6 нарушающих российское законодательство сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN)", – уточнили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, доступ к данным сервисам ограничили из-за того, что их работа позволяет получать доступ к запрещенным в РФ ресурсам, а также вести противоправную деятельность, в том числе наркоторговлю и экстремистские действия.

По данным РКН, блокировка названных VPN-сервисов не распространяется на ПО и приложения, которые не нарушают законодательство России, но используют их для технологических целей. В ведомстве подтвердили получение подобных сообщений от 64 отраслевых организаций.

Роскомнадзор ранее ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве добавили, что новые ограничения не затронут российские компании, которые задействуют указанные технологии в непрерывных технологических процессах.