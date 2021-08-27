Банк России предупредил о возможной блокировке четырех VPN-сервисов – СМИ

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Банк России не исключил возможность блокировки Роскомнадзором четырех VPN-сервисов. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на письмо первого замдиректора департамента Банка России Артема Сычева.

По данным СМИ, речь идет о VPN-сервисах Psiphon, Tunnelbear, Thunder и Redshield.

Письмо с предупреждением от ЦБ уже было разослано в банки. В документе содержится просьба сообщить до 2 сентября об используемых VPN-сервисах.

Как уточняется в документе, Роскомнадзор планирует провести комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов. Информация от банков поможет ведомству определить используемые ими VPN-соединения.

"Банк России полагает важным провести консультации с финансовыми организациями, чтобы не допустить нарушения их операционной надежности в случае блокировки на территории России упомянутых в письме иностранных VPN-сервисов", – объяснил представитель ЦБ.

В свою очередь, источник в крупном банке пояснил, что денежно-кредитные организации чаще всего используют VPN-соединения для дистанционной работы и подключения к внутренним системам. По его мнению, блокировка VPN-сервисов способна нарушить удаленный режим работы банков.

Как рассказал исполнительный директор, начальник управления информационной безопасности "Ренессанс кредит" Дмитрий Стуров, похожие письма приходили от ЦБ и раньше.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. В частности, с 17 июня было ограничено использование сервисов VyprVPN и Opera VPN.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что могут заблокировать еще шесть VPN-сервисов. Речь идет о соединениях Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.