"Сыр в мышеловке". Стоит ли пользоваться бесплатными приложениями VPN

14:54
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов озвучил в беседе с Москвой 24, что использование бесплатных VPN-сервисов может быть очень опасно. Он отметил, что подобные ресурсы часто продают личные данные своих пользователей.
"Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Если вы пользуетесь бесплатными сервисами, в том числе VPN, там, где требуется предоставить какие-то данные о себе, то имейте в виду, что эта информация, скорее всего, окажется в общем доступе", – заявил эксперт.
Вехов объяснил, что зачастую подобные сервисы продают личные данные своих пользователей, к тому же они не имеют необходимой степени защиты.
"Там никакой системы защиты не будет. Оспорить утечку тоже не получится, так как не было факта оплаты оказания услуг. Полученные таким образом персональные данные просто могут использовать в корыстных целях. Пользователи бесплатных приложений чаще всего становятся жертвами мошенников", – считает профессор.
Ранее стало известно, что персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN утекли в Сеть.
В открытом доступе оказались адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, домашние адреса, а также модели сотовых телефонов, идентификатор устройства и другие технические детали.
По предварительной оценке, общий объем утечки составил 1,2 терабайта. Есть ли там данные россиян, пока точно не известно.
VPN-сеть считается технологией сетевого подключения. Чаще ее используют, чтобы обеспечить работу приложения.
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