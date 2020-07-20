Данные 20 млн пользователей VPN утекли в Cеть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Персональные данные 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN утекли в Сеть, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В открытом доступе оказались адреса электронной почты, пароли в виде открытого текста, IP-адреса, домашние адреса, а также модели сотовых телефонов, идентификатор устройства и другие технические детали.

Предварительно, общий объем утечки составил 1,2 терабайта. Есть ли там данные россиян, пока точно неизвестно.

VPN-сеть считается технологией сетевого подключения. Чаще ее используют, чтобы обеспечить работу приложения.

Ранее в компании DeviceLock рассказали, что была выявлена утечка данных почти 5 миллионов российских пользователей. В качестве возможного источника эксперты указывают один из сайтов по трудоустройству.

В общем доступе могли оказаться данные из базы портала SuperJob. В них, помимо ФИО, есть пол, дата рождения, адрес, телефон, почта, город проживания, а также уровень зарплаты соискателя. Эксперты не исключили, что утечка произошла в связи с уязвимостью в сервере базы данных.